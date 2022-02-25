МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Санкционные ограничения, которые ввели страны Запада по обе стороны Атлантики, коснулись нескольких кредитных организаций России, среди которых ключевые игроки — Сбербанк и ВТБ. Упомянутые банки уже заверили, что серьезного ущерба новые санкции им не нанесут. По мнению экспертов, наименее пострадавшим окажется Сбербанк — у него есть все необходимое для работы в новых условиях, и ограничения никак не скажутся на обычных гражданах. Инвестстратег объяснил, что сделал Банк России для поддержки рубля

Ограничения каждая страна вводила свои, они так или иначе касаются активов банков или привлечения ими заемных средств. Под них попали такие кредитные организации, как ВТБ, Совкомбанк, Сбербанк, Новикомбанк, "ФК Открытие" и ряд других.

Достаточно жесткие санкции, по оценке экспертов, применены к ВТБ. "Здесь полный спектр ограничений, применяемых к финансовым институтам и персональные санкции к топ-менеджерам банка: Андрею Пучкову и Юрию Соловьёву. По-видимому, такой подход использовался ввиду поступательного развития корпоративно-инвестиционного направления ВТБ", — говорит эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

В самом банке ВТБ заверили, что ограничения никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов, в том числе в долларах и евро, все карты банка, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать на территории России, ограничения коснутся лишь карт банка за границей. ВТБ после введения новых западных санкций продолжит обслуживать брокерские счета, хотя часть операций в валюте временно недоступна.

Немалый интерес представляют санкции к Совкомбанку, который является де-факто частным и участвует в финансировании экономики наравне с другими системообразующими кредитными организациями. Вместе с тем, у Совкомбанка есть и дочерние небанковские финансовые организации, входящие в контур группы. Последние годы банк активно участвовал в сделках M&A, готовясь реализовать первичное размещение акций. У организации были впечатляющие показатели финансовой и операционной эффективности. Часть акций удалось даже разместить среди ближневосточных и азиатских инвесторов.

В Совкомбанке также сообщили, что все его карты, несмотря на санкции, продолжают работать в России без ограничений, и по ним можно проводить операции. В то же время использование карт банка, в том числе на платежных системах Visa и Mastercard, за границей и оплата по картам Совкомбанка на зарубежных сайтах на текущий момент недоступны.

МЕНЬШЕЕ ИЗ ЗОЛ

В случае со Сбером, американский Минфин ввел запрет, который предусматривает ограничения на корреспондентские счета. Они должны быть закрыты в течение 30 дней.

Минфин США выпустил директиву о запретах, связанных с корреспондентскими счетами и процессингом транзакций (Russia-related CAPTA directive). Теперь банки США не смогут без особого разрешения открывать и обслуживать корреспондентские счета Сбербанка и его дочерних компаний, а также принимать транзакции с их участием. Жизнь после санкций: как они повлияют на финансовую систему России

Это меньшее из зол по сравнению с другими игроками, уверены эксперты. Санкции, введенные США, против Сбербанка не окажут влияния на работу банка внутри страны, не скажутся на активах его клиентов, говорит доцент кафедры экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. В целом ограничения можно назвать довольно легкими, в отличие, например, от блокирующих санкций, под которые попали другие игроки банковского рынка.

По его словам, стоит отметить сильный фундаментальный профиль Сбера и его хорошие финансовые результаты в 2021 году: рост годовой чистой прибыли в 1,7 раза до 1,2 трлн рублей на фоне заметного увеличения доходов по основным направлениям деятельности.

"В случае Сбера есть серьёзные сомнения, что новое санкционное давление сможет заметно ограничить развитие как банка, так и экосистемы Сбера, так как последняя ориентирована на внутренний рынок и имеет большой потенциал", — согласен Бархота. Также нет угрозы операциям обычных граждан.

УДАРА НЕ ВЫЙДЕТ

В целом эксперты высказали мнение, что новые меры давления, применённые к российским финансовым институтам, носят тенденциозный характер. О возможности применения таких санкций было заявлено ещё 3 года назад. Тогда же во главу ставились ограничения на операции с долевыми и долговыми инструментами, а также сужение диапазона валютных инструментов. По мысли вводящих санкции, ограничения, накладываемые на российские банки, призваны ущемить прежде всего корпоративных клиентов, а, следовательно, и глубину взаимодействия банков и крупнейших российских компаний.

"Здесь также содержится логика, согласно которой 1 миллиард рублей в капитал российских банков способен обеспечить финансирование корпораций на 10 миллиардов рублей. Таким образом, ограничивая возможности базы и инструментов кредитования, можно, по мысли санкционеров, нанести удар по российской экономике", — говорит Бархота.

Однако кто предупрежден, тот вооружен: реакция на возможное введение санкций против крупнейших финансовых институтов России прорабатывалась заранее во взаимодействии с Центробанком и Минфином. Регулятор констатировал, что попавшие под санкции банки имеют достаточный запас устойчивости и потенциал по развитию бизнеса по кредитованию экономики и пообещал им любую необходимую поддержку. Клиенты банков смогут получить свои валютные средства, заверил Центробанк.

Конечно, новые ограничения способны ограничить спрос со стороны инвесторов-нерезидентов, что будет сокращать капитальную и ресурсную базу крупнейших российских банков. Вместе с тем, доля валютных активов и международных операций российских финансовых институтов за последние 5-7 лет заметно сократилась, и "сокрушительного удара" точно уже не выйдет, делают вывод эксперты.