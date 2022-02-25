МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в видеоинтервью "Парламентской газете", что все операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard внутри России будут проходить без проблем. Эксперт оценил возможность платежей внутри России при отключении от SWIFT

"Все операции, которые проводят наши граждане на территории России, будут продолжаться без проблем — со всеми системами, любыми, в том числе с Visa и Mastercard. Эта угроза отсутствует. Внутренние взаиморасчеты будут (проходить — ред.) беспрепятственно", — сказал он.

На вопрос, что может произойти с оплатой в пользу зарубежных интернет-магазинов, Аксаков ответил, что точечные проблемы возможны, но их получится быстро решить.

"Внутренняя система расчетов будет настроена таким образом, чтобы не потерять покупателя. Могут временно возникать проблемы такие, пока я о них не слышал, но это все будет преодолено. Экономический интерес всегда превысит политические страхи", — пояснил парламентарий.

Аксаков считает, что возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT не драматично и не смертельно, поскольку есть запасные каналы передачи финансовой информации.

Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.

"Отключение России от SWIFT — неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился и начал активно использоваться в середине 90-х, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации, очевидно, они могут быть восстановлены", — сказал Аксаков в видеоинтервью "Парламентской газете".

Он напомнил, что в России создан аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений, в которой уже большое количество участников. "Больше 400 участников, крупнейших российских организаций, и это больше, чем в SWIFT наших организаций", — отметил Аксаков.

"Такой же аналог есть в Китае, соединить два аналога — особой технологической проблемы нет, в этом направлении работа велась, поэтому взаиморасчеты, скажем, с Китаем проблем испытывать не будут. Индийцы интересовались применением нашей системы, очевидно, это тоже может быть задействовано", — заключил Аксаков.

Аксаков также считает, что пришло время покупать российские активы, акции и облигации так как они подешевели, но потом взлетят в цене, что позволит заработать; обратить внимание можно на активы Сбербанка, ВТБ, "Газпрома", нефтяных компаний.

"Сейчас, кстати, хороший период для покупки российских активов, российских акций, облигаций, потому что они упали резко, подешевели. Самое время вложить для того, чтобы потом заработать, когда ситуация успокоится, и все это взлетит в цене", — сказал Аксаков в видеоинтервью "Парламентской газете".

Депутат рекомендует покупать активы Сбербанка, ВТБ, "Газпрома", нефтяных компаний. "Газпром имеет очень высокие доходы — цена на газ сейчас вот как взлетела, цена на нефть (тоже — ред.)…. То есть это все такие очень лакомые куски на финансовом рынке, которые, с моей точки зрения, надо покупать", — добавил он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия" и Сбербанк.