МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. ВТБ в ближайшие дни и недели будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб от введенных против него санкций западных стран, заявил глава банка Андрей Костин. В "Россельхозбанке" рассказали о работе в условиях внешних шоков

Против ВТБ введены "блокирующие" санкции в США и Великобритании. Такие ограничения предполагают блокировку всех его активов в этих странах, запреты на любые транзакционные операции с участием банка в их валютах, а также с любыми контрагентами из этих стран.

"В 2020 году я говорил, что ВТБ сделает всё для максимально возможной поддержки клиентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Я не бросаю слова на ветер, свое обещание я выполнил. Сегодня я даю вам новую гарантию: в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим", — сказано в обращении Костина к клиентам, партнерам и акционерам ВТБ.

Костин призвал клиентов, партнеров и акционеров банка ориентироваться исключительно на проверенную официальную информацию и не поддаваться на советы "знающих экспертов".

"Вас я прошу сегодня только об одном: ориентируйтесь исключительно на проверенную официальную информацию. В кризисные моменты велик риск совершить необдуманное действие, поддавшись на советы "знающих экспертов" и громкие заголовки СМИ", — говорится в заявлении Костина.

Пусть источником информации для принятия решений в эти дни станет только официальный сайт ВТБ, официальные площадки банка в социальных сетях, "горячая линия" и сотрудники банка, добавил он.

Против ВТБ введены "блокирующие" санкции в США и Великобритании. Такие ограничения предполагают блокировку всех его активов в этих странах, запреты на любые транзакционные операции с участием банка в их валютах, а также с любыми контрагентами из этих стран.