МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. КАРТЫ ВСЕХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ — ЦБ РФ

ВСЕ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ВСЕХ БАНКОВ РФ НА СЧЕТАХ, ПРИВЯЗАННЫХ К КАРТАМ, СОХРАНЕНЫ И ДОСТУПНЫ КЛИЕНТАМ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ — ЦБ РФ

КАРТЫ ПОПАВШИХ ПОД "БЛОКИРУЮЩИЕ" САНКЦИИ БАНКОВ РФ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В APPLEPAY И GOOGLEPAY, НО ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ РАБОТАЮТ В РФ — ЦБ

КАРТАМИ ПОПАВШИХ ПОД "БЛОКИРУЮЩИЕ" САНКЦИИ БАНКОВ РФ НЕЛЬЗЯ ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ И В ОНЛАЙН-МАГАЗИНАХ СТРАН, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ САНКЦИИ — ЦБ

Новость дополняется

 