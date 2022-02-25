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2022
https://1prime.ru/finance/20220225/836175176.html
Банк России рассказал о работе банковских карт в стране
Финансы
Новости
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КАРТЫ ВСЕХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ — ЦБ РФ ВСЕ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ВСЕХ БАНКОВ РФ НА СЧЕТАХ, ПРИВЯЗАННЫХ К КАРТАМ, СОХРАНЕНЫ И ДОСТУПНЫ КЛИЕНТАМ В... ПРАЙМ, 25.02.2022
банки, финансы, новости
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. КАРТЫ ВСЕХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ — ЦБ РФ
ВСЕ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ВСЕХ БАНКОВ РФ НА СЧЕТАХ, ПРИВЯЗАННЫХ К КАРТАМ, СОХРАНЕНЫ И ДОСТУПНЫ КЛИЕНТАМ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ — ЦБ РФ
КАРТЫ ПОПАВШИХ ПОД "БЛОКИРУЮЩИЕ" САНКЦИИ БАНКОВ РФ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В APPLEPAY И GOOGLEPAY, НО ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ РАБОТАЮТ В РФ — ЦБ
КАРТАМИ ПОПАВШИХ ПОД "БЛОКИРУЮЩИЕ" САНКЦИИ БАНКОВ РФ НЕЛЬЗЯ ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ И В ОНЛАЙН-МАГАЗИНАХ СТРАН, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ САНКЦИИ — ЦБ
Новость дополняется