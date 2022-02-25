МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" в условиях санкций координируют свою деятельность и совместно с Банком России работают над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы, при этом у всего банковского сообщества достаточно ликвидности, ограничений на снятие наличных нет, говорится в совместном заявлении банков. Паническая атака. Как Банк России будет спасать рубль

"В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно", — заявили банки.

"Все банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях", — подчеркивается в совместном заявлении.

Банки призывают доверять только официальной информации о банках: в кризис высока вероятность необдуманных действий, говорится в совместном заявлении банков.

"В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях", — сказано в заявлении.