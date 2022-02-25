Сбербанк опроверг информацию о сбое в работе, все сервисы предоставляются штатно
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Сбербанк опроверг информацию о сбое в работе своих сервисов: все сервисы банка предоставляются в штатном режиме, заявили в пресс-службе кредитной организации.
По данным сайта Downdetector, на 12.23 мск у Сбербанка было зафиксировано 199 жалоб, в основном клиенты жаловались на проблемы с переводом средств. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России, следовало из информации сайта.
"Данная информация не соответствует действительности, все сервисы банка предоставляются в штатном режиме", — прокомментировали в кредитной организации.
https://1prime.ru/finance/20220225/836177001.html
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