МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Банк России решил зафиксировать рейтинги кредитоспособности международных агентств, присвоенных кредитным организациям по состоянию на 1 февраля, говорится в сообщении регулятора.

"С целью снижения влияния международных рейтингов на деятельность банков в условиях высокой рыночной волатильности и санкционного давления совет директоров Банка России принял решение зафиксировать рейтинги кредитоспособности, присвоенные рейтинговыми агентствами Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service, при применении нормативных актов Банка России, по состоянию на 1 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.