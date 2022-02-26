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Евросоюз ввел санкции в отношении Альфа-банка и "Открытия"
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Евросоюз ввел ограничительные меры против Альфа-Банка и "Открытия", сообщается в документе, который опубликован в Официальном журнале ЕС. В список финансовых организаций, против... ПРАЙМ, 26.02.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ввел ограничительные меры против Альфа-Банка и "Открытия", сообщается в документе, который опубликован в Официальном журнале ЕС.
В список финансовых организаций, против которых вводятся новые ограничения, включены Альфа-Банк, банк "Открытие", а также банк "Россия" и Промсвязьбанк.
В отношении двух последних банков Евросоюз ввел санкции ранее на текущей неделе. Тогда среди ограничительных мер фигурировала заморозка фондов в Евросоюзе.
Введенные ныне ограничения, как говорится в документе, касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, которые были выпущены после 12 апреля 2022 года.