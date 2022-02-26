МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ввел ограничительные меры против Альфа-Банка и "Открытия", сообщается в документе, который опубликован в Официальном журнале ЕС. Британия выдала попавшему под санкции ВТБ временную лицензию на операции

В список финансовых организаций, против которых вводятся новые ограничения, включены Альфа-Банк, банк "Открытие", а также банк "Россия" и Промсвязьбанк.

В отношении двух последних банков Евросоюз ввел санкции ранее на текущей неделе. Тогда среди ограничительных мер фигурировала заморозка фондов в Евросоюзе.

Введенные ныне ограничения, как говорится в документе, касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, которые были выпущены после 12 апреля 2022 года.