МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Альфа-банк после санкций ЕС работает как обычно, платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы без ограничений, единственное теперь банк не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать акции, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Евросоюз ранее ввел ограничительные меры в отношении нескольких банков, в числе которых — Альфа-банк. Санкции касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.
"Альфа-банк работает как обычно. Ограничения не коснулись привычной работы Альфа-Банка: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и отделения работают в стандартном режиме", — говорится в сообщении.
Единственное ограничение, как отметили в пресс-службе: банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. "Но Альфа-банк — непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20220226/836184143.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook