МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Альфа-банк после санкций ЕС работает как обычно, платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы без ограничений, единственное теперь банк не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать акции, сообщила пресс-служба кредитной организации. Евросоюз ввел санкции против ряда российских банков

Евросоюз ранее ввел ограничительные меры в отношении нескольких банков, в числе которых — Альфа-банк. Санкции касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 12 апреля 2022 года.

"Альфа-банк работает как обычно. Ограничения не коснулись привычной работы Альфа-Банка: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, мобильное приложение и отделения работают в стандартном режиме", — говорится в сообщении.

Единственное ограничение, как отметили в пресс-службе: банк временно не сможет выпускать новые еврооблигации или размещать выпуски акций. "Но Альфа⁠-⁠банк — непубличная компания, поэтому ограничения по выпуску акций, по сути, не касаются компании", — сказано в сообщении.