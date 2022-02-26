МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) приостановило обслуживание российских инвестиций и инвесторов. Об этом говорится в сообщении агентства.

"В связи с агрессией России в отношении Украины PAIH приостанавливает обслуживание российских инвестиций и инвесторов, действующих на территории Польши", — говорится в сообщении. Макрон рассказал, сколько продлится украинский кризис

При этом офисы агентства в Минске и Москве остаются открытыми. Директор департамента партнерства и коммуникаций PAIH Марчин Грачык отметил, что "мы пока не планируем закрытия этих офисов исходя из интересов безопасности польских предпринимателей, которые могут нуждаться в помощи".

Кроме того, он напомнил, что офис агентства на Украине работает в удаленном режиме.

Польское агентство инвестиций и торговли входит в состав Польского фонда развития и поддерживает привлечение прямых иностранных инвестиций в Польшу, а также реализацию польских инвестиций за границей.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.