МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Санкции ЕС не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие", он продолжает работать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. В Альфа-банке рассказали о работе карт Visa и Mastercard на фоне санкций

Евросоюз ввел ограничительные меры против Альфа-банка и "Открытия", сообщается в документе, который опубликован в субботу в Официальном журнале ЕС. Введенные ограничения касаются сделок с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, которые были выпущены после 12 апреля 2022 года.

"Санкции ЕС не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие" и компаний группы. Банк продолжает работать в штатном режиме", — прокомментировали в банке.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.