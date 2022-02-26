МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Агентство Рейтер сообщило, ссылаясь на главу одного из центральных банков еврозоны, что решение об отключении РФ от SWIFT будет принято в течение нескольких дней. СМИ узнали о сроках принятия решения об отключении России от SWIFT

"SWIFT — это просто вопрос времени, очень короткого времени, дней", — приводит агентство Рейтер слова неназванного главы банка.

В прессе регулярно появляются сообщения, что РФ может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Так, на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.