МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россия сможет найти альтернативные решения для замены межбанковской системы SWIFT в случае, если будет от нее отключена. Об этом рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Россиян предупредили, на что не нужно тратить сейчас свои сбережения

"Отключение от SWIFT не представляет собой технической проблемы и может быть реализовано довольно быстро. Если такие ограничения будут наложены на весь российский банковский сектор, то это дополнит уже существующие санкции — любые российские финансовые организации, в том числе с иностранным участием, будут ограничены в сопровождении импортно-экспортных сделок. Со временем альтернативные решения будут найдены, но они будут более дорогими и на это потребуется время", — объяснил он.

Возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT не драматично и не смертельно, поскольку есть запасные каналы передачи финансовой информации, заявил в пятницу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, SWIFT появился и начал активно использоваться в середине 90-х, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации, очевидно, они могут быть восстановлены. К тому же, в России создан аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений Банка России, в которой уже большое количество участников.