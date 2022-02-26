МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Facebook., что Венгрия не блокировала введение санкций против России, включая отключение от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Эксперт объяснил, почему отключение России от SWIFT "не драматично"

По его словам, "сейчас врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в связи с системой SWIFT. Пусть уже станет ясно: это не правда! Мы никогда не выступали против каких-либо санкционных предложений, ничего не блокировали и не блокируем".

В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.