МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Facebook., что Венгрия не блокировала введение санкций против России, включая отключение от международной системы межбанковских переводов SWIFT.
По его словам, "сейчас врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в связи с системой SWIFT. Пусть уже станет ясно: это не правда! Мы никогда не выступали против каких-либо санкционных предложений, ничего не блокировали и не блокируем".
В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
https://1prime.ru/finance/20220226/836186014.html
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