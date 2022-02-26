МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Карты российских банков, попавших под "блокирующие" санкции, продолжат работать внутри страны даже в случае приостановления их членства в международных платежных системах, пояснили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Песков: Россия готовилась к санкциям заблаговременно

По данным издания РБК, международная платежная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под "блокирующие" санкции США, о приостановке их участия в системе. Источники РБК утверждают, что участие приостанавливается с 16:00-17:00 мск 26 февраля. По их данным, в уведомлении о приостановке участия в адрес одного из банков, с которым ознакомился РБК, сказано, что Mastercard приняла такое решение из-за нарушений правил платежной системы, так как банки не должны причинять вред репутации "знаков" (платежной системы Mastercard — РБК), по мнению их правообладателя.

"Внутрироссийские межбанковские операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, будут работать. Такие операции продолжат обрабатываться Национальной системой платежных карт", — сказали в НСПК.

При этом по картам международных платежных систем, выпущенным банками, попавшими под санкции (ВТБ, "Открытие" и их дочерние банки, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк), будут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay, но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты – по контактной или бесконтактной технологии, добавили там.

Также держатели карт этих банков не смогут расплатиться за границей и на иностранных интернет-сайтах. Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны, подчеркнули в НСПК.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия". Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.