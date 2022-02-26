МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных банков и компаний, а не России в целом, могут также последовать дополнительные санкции в случае "взятия Киева", сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Байдена.

"Официальные лица США и их коллеги в ЕС продолжают взвешивать варианты, включая санкции, направленные на отключение от сети (SWIFT) отдельных банков и юридических лиц, а не всей российской экономики…. Один из чиновников администрации заявил, что дополнительные санкции, скорее всего, последуют, если Киев, осажденная украинская столица, падет. Но было неясно, будут ли они включать в себя отключение России от SWIFT или это может произойти раньше", — говорится в сообщении телеканала.

Решение об отключении России от SWIFT может быть принято в течение нескольких дней, сообщили ранее СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.

На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.