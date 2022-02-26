МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Прямой ущерб от введения санкций США против Банка России будет не критичен для международных резервов России — у ЦБ было достаточно времени, чтобы снизить активы в долларах США с 16,4% на 30 июня прошлого года, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Эксперт объяснил, что будет с картами Visa и Mastercard при санкциях

США рассматривают санкции против Банка России из-за ситуации вокруг Украины, сообщило в субботу агентство Bloomberg. По данным издания, окончательное решение еще не принято, но американская администрация срочно рассматривает все возможности, способные остановить военную операцию России по демилитаризации Украины.

"Даже если и будут введены американские санкции против Банка России, то прямой ущерб от них будет не критичен для международных резервов России", — уверен Осадчий.

Он пояснил, что доля американских активов на 30 июня 2021 года составляла всего 6,6%, когда как китайских — 13,8%. При этом доля активов в долларах была чуть больше — 16,4%, тогда как доля активов в юанях — 13,1%.

"С 30 июня 2021 года ЦБ имел достаточно времени и возможностей еще более снизить долю американских активов и активов в долларах США в составе международных резервов. Активное снижение инвестиций ЦБ в американские государственные ценные бумаги началось с весны 2018 года", — добавил Осадчий.

При этом доля золота, которое является традиционным защитным активом, в хранилище ЦБ в составе международных резервов на 30 июня 2021 года составляло 21,7% или 127,3 миллиарда долларов, а на 1 февраля 2022 года — 21%, или 132,3 миллиарда долларов.

По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2% до 16,4%, при этом доля в евро выросла с 29,5% до 32,3%, юанях — с 12,2% до 13,1%, фунтах стерлингов — с 5,9% до 6,5% и прочих валютах — с 7,2% до 10%.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".

Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.

Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.