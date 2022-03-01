МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России за понедельник вырос на 294,2 миллиарда рублей против рекордного прироста в 1,4 триллиона рублей в пятницу, следует из данных Банка России. Такое замедление объясняется спадом спроса россиян на наличные деньги и повышением ключевой ставки ЦБ, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Согласно данным ЦБ, объем наличных денег в обращении вне Банка России в четверг вырос до двухлетнего максимума — 111,3 миллиарда рублей, а в пятницу установил исторический рекорд – 1,4 триллиона рублей. Тогда же регулятор сообщал, что в последние дни наблюдает увеличение спроса на наличные в стране и для его удовлетворения увеличил выдачу наличных денег банкам. Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот регулятор оценивает как более чем достаточный.

При этом уже в понедельник темпы роста объема наличных денег в обращении замедлились в 4,7 раза – до 294,2 миллиарда рублей. "Резкое замедление эмиссии наличных денег вызвано ослаблением спроса со стороны населения на наличные деньги, ослаблением "набега" на банки. Люди перестали выстраиваться в очереди к банкоматам, спала первоначальная "гиперэмоциональная реакция" населения на обвал рубля. Банки адаптировались к повышенному спросу на наличные, ЦБ щедро снабжает банки ликвидностью, смысла потрошить банкоматы нет", — сказал РИА Новости Осадчий.

Кроме того, в понедельник ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку — до 20% с 9,5%, что ослабило отток средств из банков, считает аналитик. Банки начали поднимать ставки по вкладам, поэтому клиенты предпочитают оставлять деньги в банке под существенно выросшие процентные ставки. Так, например, Альфа-банк во вторник вечером сообщил, что за день смог привлечь 100 тысяч вкладов на сумму более 100 миллиардов рублей.