МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Польша выступает за то, чтобы белорусские банки, которые помогали России, также были отключены от SWIFT, пишет газета Wall Street Journal.

Ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз обсуждает отключение семи российских банков от системы SWIFT. Отмечалось, что в число банков, которые могут быть отключены от системы, входят ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Отмечается, что в список не вошли Сбербанк и Газпромбанк.

"Во вторник вечером дипломаты ЕС заявили, что Польша настаивает на исключении из списка (подключенных к SWIFT) большего числа банков, в том числе белорусских банков, которые помогли России во время ее вторжения на Украину", — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что вероятность того, что это произойдет во вторник, мала, однако в ближайшие дни в список на отключение могут попасть еще несколько банков.

Ранее во вторник в заявлении на сайте компании система SWIFT объявила, что отключит попавшие под ограничения организации как только получит юридическое указание сделать это.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

По данным Минобороны РФ, взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.

Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.

По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.

Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.