МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России принял меры для предотвращения массовой продажи российских акций и вывода средств с фондового рынка страны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в среду. Банк России применит нестандартный подход к регулированию рынков

"Для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг, вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг", — говорится в сообщении.

ЦБ предписал депозитариям и регистраторам не списывать российские ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов и приостановить передачу им выплат по этим ценным бумагам.

Добавляется, что российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов, а также осуществлении иных выплат по ценным бумагам, однако в адрес нерезидентов выплат не будет. Это касается и ОФЗ, уточняется в сообщении.