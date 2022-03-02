Банк России принял меры для предотвращения массовой продажи ценных бумаг
ЦБ временно запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и получать по ним доходы
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ.Банк России принял меры для предотвращения массовой продажи российских акций и вывода средств с фондового рынка страны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в среду.
"Для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг, вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг", — говорится в сообщении.
ЦБ предписал депозитариям и регистраторам не списывать российские ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов и приостановить передачу им выплат по этим ценным бумагам.
Добавляется, что российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов, а также осуществлении иных выплат по ценным бумагам, однако в адрес нерезидентов выплат не будет. Это касается и ОФЗ, уточняется в сообщении.