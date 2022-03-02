МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ России считает необходимым поддержать льготные ипотечные программы в рамках правительственных антикризисных мер, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин. Хуснуллин рассказал, что будет с ценой на ипотеку в условиях санкций

По его словам, отмена льготных программ приведет к серьезным последствиям, таким как снижение спроса на жилье и остановка строительного процесса.

В понедельник ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Кроме того, регулятор с 28 февраля временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручению нерезидентов, а также принял решение не открывать на Московской бирже секции фондового, срочного рынков и стандартизированных производных финансовых инструментов.

При этом президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение ипотечных ставок в договорах на том уровне, на котором они находились до повышения ключевой ставки ЦБ до 20%.