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Испания предлагает включить Россию в черный список офшоров
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Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран, сообщил премьер Испании Педро Санчес. "Одна из мер, которые Испания будет продвигать как в ЕС, так и в ОЭСР... ПРАЙМ, 02.03.2022
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МАДРИД, 2 мар — ПРАЙМ. Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран, сообщил премьер Испании Педро Санчес.
"Одна из мер, которые Испания будет продвигать как в ЕС, так и в ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития – ред.), — объявление России офшором, включив эту страну в черный список стран-офшорных зон", — заявил Санчес, выступая перед конгрессом депутатов.
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