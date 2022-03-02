МАДРИД, 2 мар — ПРАЙМ. Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран, сообщил премьер Испании Педро Санчес. Италия предлагает принять новые меры против "российских олигархов"

"Одна из мер, которые Испания будет продвигать как в ЕС, так и в ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития – ред.), — объявление России офшором, включив эту страну в черный список стран-офшорных зон", — заявил Санчес, выступая перед конгрессом депутатов.

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