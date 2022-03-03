МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Система SWIFT перестанет существовать по прошествии этого десятилетия, страны перейдут на собственные системы расчетов и цифровые нацвалюты, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. Польша требует отключить от SWIFT Сбербанк и Газпромбанк

С 1 октября власти Венесуэлы ввели цифровую нацвалюту – цифровой боливар, чтобы помочь восстановлению экономики страны. По словам Мадуро, спустя пять месяцев можно сказать, что это была очень успешная мера.

"С цифровым боливаром мы перейдем к на 100% цифровой экономике, какая и должна быть в XXI веке. Мы не зависим от системы SWIFT, у нас ее нет. Пройдет время, и система SWIFT одряхлеет, по прошествии этого десятилетия мир освободится от системы SWIFT и сделает, как Венесуэла, — будет развиваться собственными силами, с собственными технологиями, монетарной системой. В нашем случае это цифровой боливар", — сказал Мадуро.

Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.