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2022
https://1prime.ru/finance/20220303/836251816.html
СМИ узнали о планах ЕС по отключению банков Белоруссии от SWIFT
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЕС рассматривает возможность отключения банков Белоруссии от SWIFT. "Относительно SWIFT мы также рассматриваем возможность подготовки эквивалентов для белорусского финансового... ПРАЙМ, 03.03.2022
банки, финансы, новости, белоруссия, swift
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность отключения банков Белоруссии от SWIFT.
"Относительно SWIFT мы также рассматриваем возможность подготовки эквивалентов для белорусского финансового сектора, но с учетом того, что SWIFT не так стратегически важен в белорусской экономике, как в российской", — приводит агентство Рейтер слова европейского чиновника.
Евросоюз в среду принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Банк России сообщил РИА Новости, что банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы. Сегодня, по данным ЦБ, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран.