МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве поддержки заемщиков ликвидируемых банков на фоне санкций в отношении РФ зафиксирует ставки, установленные на 18 февраля, для соглашений о реструктуризации задолженности и мировых соглашений; до октября не будет штрафовать за просрочки по кредитам обратившихся с соответствующей просьбой заемщиков, сообщила госкорпорация. СМИ узнали о планах ЕС по отключению банков Белоруссии от SWIFT

"Агентство приняло решение зафиксировать процентные ставки на уровне установленных по состоянию на 18 февраля 2022 года для соглашений о реструктуризации задолженности и мировых соглашений. По кредитам, оформленным в иностранной валюте, агентство зафиксирует валютный курс по состоянию на 18 февраля 2022 года", — сказано в сообщении.

Отдельные льготы при погашении кредитов предусмотрены для заемщиков-военнослужащих и членов их семей. Им в период с 28 февраля 2022 года по 30 сентября 2022 года по запросу может быть предоставлен льготный период с отсрочкой платежей по кредиту на срок до шести месяцев и снижением процентной ставки до 0%.

"Кроме того, до 30 сентября 2022 года всем обратившимся заемщикам Агентство не будет начислять неустойки, штрафы, пени и иные санкции, возникшие после 28 февраля 2022 года. До 31 декабря 2022 года также будут приостановлены процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание", — добавили в АСВ.

Для того, чтобы воспользоваться льготными условиями, заемщику необходимо направить в агентство соответствующее обращение с подтверждающими документами. Такие меры позволят поддержать заемщиков в сложный период и обеспечить реальное планомерное пополнение конкурсной массы ликвидируемых банков в будущем, заключили в госкорпорации.