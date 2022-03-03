Совкомбанк временно не будет выплачивать дивиденды топ-менеджменту
Совкомбанк временно не будет выплачивать дивиденды и бонусы топ-менеджменту
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Попавший под санкции Совкомбанк временно отказывается от выплаты дивидендов акционерам и откладывает выплату бонусов топ-менеджменту, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
"Совкомбанк отказывается от выплаты дивидендов акционерам и откладывает выплату бонусов топ-менеджменту до восстановления нормальной работы финансовой системы", — сообщила пресс-служба.
https://1prime.ru/finance/20220303/836257231.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook