МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Агентство Рейтер сообщило, что чиновники ЕС рассматривают возможность ограничить доступ России к финансам в Международном валютном фонде. В Кремле высказались об эффективности вводимых Западом санкций

При этом один рассматриваемый вариант предусматривает полное исключение РФ из института.

Другие варианты включают приостановление права РФ на голосование в МВФ и блокирование доступа к специальным правам заимствования (СДР). Однако, по словам одного из должностных лиц, полное исключение РФ "возможно, нереалистично".