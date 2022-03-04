СМИ узнали о планах ЕС ограничить доступ России к финансам в МВФ
Рейтер: чиновники ЕС рассматривают возможность ограничить доступ России к финансам в МВФ
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Агентство Рейтер сообщило, что чиновники ЕС рассматривают возможность ограничить доступ России к финансам в Международном валютном фонде.
При этом один рассматриваемый вариант предусматривает полное исключение РФ из института.
Другие варианты включают приостановление права РФ на голосование в МВФ и блокирование доступа к специальным правам заимствования (СДР). Однако, по словам одного из должностных лиц, полное исключение РФ "возможно, нереалистично".
https://1prime.ru/finance/20220304/836268117.html
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