МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Банк России 5 марта проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" в объеме 3 триллиона рублей, а 6-8 марта — операции по предоставлению обеспеченных кредитов постоянного действия, говорится в сообщении регулятора. Банк России сможет приостанавливать операции банков на срок до полугода

"В связи с изменением регламента торгов на Московской бирже операции репо Банка России 5 и 7 марта 2022 года проводиться не будут. Порядок проведения депозитного аукциона "тонкой настройки" Банка России 5 марта 2022 года не изменится. Аукцион будет проведен в объеме 3 триллиона рублей с датой привлечения денежных средств в депозит в день проведения аукциона и датой возврата депозитов и уплаты процентов — 9 марта 2022 года", — сказано в сообщении.

"Вместе с тем для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий формирования ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки 6, 7 и 8 марта 2022 года Банк России будет проводить операции по предоставлению обеспеченных кредитов постоянного действия, с датой погашения не ранее 9 марта 2022 года", — добавил регулятор.

Также кредитным организациям будет предоставлена возможность размещения средств в депозиты овернайт с датой возврата средств 9 марта 2022 года.