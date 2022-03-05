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2022
https://1prime.ru/finance/20220305/836274877.html
"Газпром" приобрел 51% акций в "ВТБ Страховании"
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. "Газпром" стал владельцем 51% в компании "ВТБ Страхование", 49% осталось у попавшего под санкции "Согаза", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Согласно данным об учредителях,... ПРАЙМ, 05.03.2022
финансы, страхование, новости, газпром, втб страхование, доля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Газпром" стал владельцем 51% в компании "ВТБ Страхование", 49% осталось у попавшего под санкции "Согаза", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Согласно данным об учредителях, "Газпром" получил долю во владение 4 марта. Ранее "Согаз" владел 100% "ВТБ Страхования".