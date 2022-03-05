МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Газпром" стал владельцем 51% в компании "ВТБ Страхование", 49% осталось у попавшего под санкции "Согаза", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Согласно данным об учредителях, "Газпром" получил долю во владение 4 марта. Ранее "Согаз" владел 100% "ВТБ Страхования".