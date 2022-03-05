МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Платежная система PayPal прекращает работать в России, но какое-то время вывести деньги ещё можно, говорится в Telegram-канале Альфа-банка. Банк России рассматривает увеличение лимита одной операции в СБП

Банк рекомендует проверить свой кошелёк на PayPal и перевести деньги на банковскую карточку.

"Платежная система PayPal прекращает работать в России, но какое-то время вывести деньги ещё можно. Проверьте свой аккаунт, там может лежать несколько десятков долларов, про которые вы забыли. Переводы на наши карты проходят как обычно, без ограничений", — говорится в сообщении.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.