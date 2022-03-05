МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Банки на четырехдневном депозитном аукционе "тонкой настройки" ЦБ РФ подали заявки на 1,108 триллиона рублей при лимите размещения средств в 3 триллиона рублей, сообщил регулятор. Банк России рассматривает увеличение лимита одной операции в СБП

В аукционе приняли участие 91 кредитная организация. Объем привлеченных денежных средств составил 1,108 триллиона рублей.

На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 19,5% до 20% годовых. Ставка отсечения по итогам аукциона — 20% годовых, средневзвешенная ставка — 19,98% годовых.