МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi работает в России в полном объеме, несмотря на геополитическую ситуацию, сообщает компания в своем пресс-релизе. Банк России рассматривает увеличение лимита одной операции в СБП

"Qiwi… объявила, что, несмотря на беспрецедентную геополитическую ситуацию, все услуги компании доступны в полном объеме", — говорится в сообщении. Уточняется, что на момент публикации пресс-релиза санкции США и ЕС относительно России не оказали существенного влияния на деятельность Qiwi.

При этом компания предупредила, что санкции окажут существенное влияние на российский финансовый сектор, в том числе за счет ускорения оттока капитала из страны и ослабления российского рубля. Это может иметь неблагоприятные последствия для продавцов и покупателей, приобретающих товары и услуги с использованием платежных систем Qiwi, уточняется в пресс-релизе.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.