МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Дочерние структуры иностранных кредитных организаций в России повысили ставки по рублевым и валютным депозитам, следует из информации на сайтах кредитных организаций. Это не индикатор того, что они собираются остаться на российском рынке, однако и покинуть его банку не так просто и выгодно, прокомментировал РИА Новости председатель набсовета Московской биржи Олег Вьюгин. Как выбрать банк, которому сейчас можно доверить свои деньги

Банк России принял решение c 28 февраля повысить ключевую ставку до 20% годовых, заявив, что это позволит в условиях экономических санкций поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

ОТП Банк c 4 марта повысил ставки по рублевым и валютным вкладам для физических лиц. Максимальная доходность по рублевым вкладам составит 23%, а по валютным — 10% годовых. Ставку по накопительному счету и вкладу в рублях повышает и банк "Хоум Кредит" до максимальных 22% годовых. Банк "Интеза" увеличивает максимальные ставки по депозитам в рублях до 20% годовых, в долларах или евро — до 6%. Доходность вкладов в рублях в "Юникредит банке" достигнет максимум 18% годовых.

РИА Новости узнало у эксперта, означает ли повышение ставок иностранными банками в России то, что они не собираются уходить из страны. "Надо иметь в виду, что значит уйти, это же не так просто, есть разные опции. Продать — это первая опция, это большой вопрос: надо, чтобы кто-то купил и за какие деньги. Второе — это как-нибудь передать право владения какой-нибудь третьей структуре, которая, естественно, как-то аффилирована. Но вряд ли западные банки такое делают", — считает Вьюгин.

Также есть третья опция — это бросить банк, но это то же что бросить свои деньги, считает эксперт. "Это розничные сети могут такое сделать: продавали-продавали товары, а потом прекратили, забрали остатки и ушли", — отметил Вьюгин.

Российские дочки зарубежных банков повышают ставки по вкладам, так как им нужно поддерживать свою работу согласно российскому регулированию: поддерживать балансы, достаточность капитала, достаточность пассивной базы. "Для этого в нынешних условиях, конечно, нужно ставки поднимать и по долларам, и по евро, и по рублям, что все банки российские и делают", — объяснил эксперт.

Кроме того, Вьюгин обратил внимание на то, что банки, о которых идет речь, по сути, полноценные российские банки, работающие по российской лицензии. Просто их собственниками являются кредитные организации Европейского союза. Иными словами, это дочерние компании. "Останутся или нет, наверное, могут решать только акционеры, собственники… Да, то есть, если я на 100% владею какой-то компанией, я решаю, что с ней делать. Пока таких решений нет", — заключил он.