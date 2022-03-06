МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Банк России ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж для физических лиц — резидентов со своих счетов в пользу близких родственников, пишет "Коммерсант". Банк России рассматривает увеличение лимита одной операции в СБП

По данным издания, соответствующее письмо 3 марта разослал зампред ЦБ Юрий Исаев. Двое банкиров подтвердили его получение.

В список близких родственников в контексте этого ограничения входят супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки.

Это предписание дополняет ряд уже принятых решений для обеспечения финансовой стабильности, следует из текста письма.

Ограничение установлено на фоне повышенной волатильности валютного рынка. "Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации", — прокомментировал старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.