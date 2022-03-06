МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Компания-оператор международной платежной системы Visa сообщила, что приостанавливает свою деятельность в России. Оценены потери, которые могут понести иностранные инвесторы в России

"Visa сегодня объявила о приостановке своей деятельности в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Visa "будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни".

"Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации", — указывается в релизе.

Об аналогичном решении объявила система Mastercard. Выпущенные российскими банками карты больше не будут поддерживаться, а карты, выпущенные за границей, не будут работать в торговых точках и банкоматах России.

"Мы решили приостановить предоставление наших сетевых услуг в России", — указывается в заявлении.

В нем говорится, что "карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard". В компании добавили, что возобновят операции в России, когда "это будет уместно" — в случае отсутствия законодательных ограничений.

Сбер заявил, что решение международных платежных систем не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны. Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных этими платежными системами, будут ограничены. Он напомнил, что ряд стран принимают карты российской платежной системы "Мир": в частности, Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Кипр.

В свою очередь, Альфа-банк считает, что карты двух ведущих международных платежных систем в течение трех дней точно будут работать как обычно, в том числе и за границей, потом только в России.