МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Последние геополитические события могут затронуть покупателей, оформлявших валютную ипотеку в банке, попавшем под санкции, сообщил РИА Недвижимость директор консультационного центра "Дом.РФ" Михаил Ковалев. Банк России рассматривает увеличение лимита одной операции в СБП

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. США и страны Запада в ответ объявили о санкциях в отношении крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка и банка "Россия".

Как отметил Ковалев, ситуация с внесением банков в санкционный список в основном не сказывается на ипотечных заемщиках, поскольку большинство кредитов выдано в рублях.

"Нюансы могут быть, только если валютная ипотека. Там могут быть либо задержки с переводом платежей, либо блокировка на счетах (на стороне банков-корреспондентов, которые находятся за пределами России). Таких заемщиков меньшинство, но им рекомендуем заранее делать платежи, чтобы понимать, что этот платеж точно дойдет. Если есть понимание, что что-то мешает прохождению платежа, можно искать альтернативный способ погашения кредита", — пояснил он.

Ковалев также уточнил, что факт обесценивания рубля не влияет на договоренности между банком и заемщиком. Ипотечник должен погашать платежи вне зависимости от курса валюты, стоимости национальной валюты. Если банк-кредитор обанкротился, то для заемщиков также ничего не меняется. АСВ и новый кредитор уведомят заемщика о новых реквизитах, по которым нужно будет платить.

Что касается вновь вводимых кредитных каникул (в России был принят соответствующий закон), то Ковалев напомнил, что в прошлый раз, на фоне пандемии COVID-19, механизм себя хорошо зарекомендовал.

"С их помощью удалось поддержать большое количество людей, кредиторы научились работать с этим инструментом, сейчас уже понятны правила, как подавать заявления, как их рассматривать, как принимать по ним решения", — сообщил эксперт.