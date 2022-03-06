МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" — UnionPay, говорится в сообщении кредитной организации. Россиянам рассказали, какую карту оформить для оплаты покупок за рубежом

"Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" — UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно", — сказано в сообщении.

Ранее в воскресенье Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Это означает, что выпущенные ими в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России. При этом внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК.