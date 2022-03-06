МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Карточки Visa и Mastercard Альфа-банка продолжат работать за границей везде, где принимается карта российской платежной системы "Мир", в том числе в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Вьетнаме, сообщил Telegram-канал банка.

"Карточки Visa и Mastercard продолжат работать за границей везде, где принимается карта "Мир". На сегодняшний день это Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан", — говорится в сообщении.

Перевыпускать карточки Альфа-банка не надо, добавляется в сообщении.

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.