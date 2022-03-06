МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российские банки с февраля для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями, могут не публиковать финансовую отчетность по российским стандартам, говорится в сообщении ЦБ.

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"Банк России принял решение временно сократить объем раскрытия отчетности, публикуемой кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте Банка России. Это сделано для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями", — сказано в сообщении.

Банки не должны, начиная с отчетности за февраль 2022 года, публиковать бухгалтерскую отчетность по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней, пояснил регулятор.

Однако кредитные организации по-прежнему должны будут предоставлять ее в Банк России, что позволит в полной мере осуществлять эффективный надзор за их деятельностью, а также проводить анализ сектора. Также у банков останется возможность по необходимости раскрывать отчетность своим контрагентам в рамках обычных бизнес-процессов.

 