МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов заявил журналистам, что указ президента РФ позволит российским заемщикам выплачивать задолженность зарубежным кредиторам, проводящим проамериканскую политику, в рублях. Visa и Mastercard приостановят свою деятельность в России

Владимир Путин установил временный порядок выплат перед некоторыми иностранными кредиторами. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля. Эти нормы могут касаться иностранных кредиторов, являющихся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Климов пояснил, это означает, что можно вести выплаты таким кредиторам в рублях. "В российской юрисдикции никаких претензий (по взаиморасчетам в рублях) быть не может", — сказал он.

Он также отметил, что ограничениями в финансовой сфере против России Запад фактически "заставляет мир работать в рублях".

В своем телеграмм-канале Климов написал: "переводим проамериканский мир на рубли, давно пора!".

Сенатор подчеркнул, что российская национальная валюта "обеспечена реально и материально, а не виртуально и долгами (как $, € или ¥)". "Конечно, подобное стоило бы сделать ещё лет 20 назад", — считает парламентарий, пояснив, что предлагал такой механизм, будучи тогда депутатом Госдумы, после нападения НАТО на бывшую Югославию.

Так, отметил Климов, указ президента РФ даёт "нашим юридическим и физическим лицам" возможность платить по своим обязательствам США, другим недружественным государствам, их предприятиям, организациям и гражданам "в наших рублях по нашему курсу". "Если они примут рубли, то смогут далее на них купить наши товары и услуги (включая энергоносители), могут положить в наши банки под высокий %, если нет — мы будем считать, что обязательство российской стороны исполнено (не хотите — не берите, останетесь с пустыми руками). Российские суды так к этому и будут относиться, а в нашей юрисдикции американские санкции значения не имеют", — заключил он.

КАРТЫ "МИР"

Политик также заявил, что желающим приехать в Россию следует покупать рубли по установленному в стране курсу, странам, которые хотят принимать туристов из РФ, нужно привыкать к карте "Мир". В НСПК рассказали о дальнейшей работе карт Visa и Mastercard в России

"Хотите видеть наших туристов в Египте, Турции, странах АСЕАН — привыкайте к карте "Мир". Едете в Россию сами — покупайте наши рубли по нашему же курсу", — отметил политик.

По его словам, расчеты с Китаем России будет проводить без валют третьих стран. При этом Климов напомнил, что с товарооборот РФ с КНР больше, чем с любым другим государством мира, с другими партнерами по БРИКС, ШОС, СНГ тоже.

"Тем, кто ворчит у нас от неудобств с чужими платёжными средствами, напомню: в 1999 Запад не отключал Югославию от Visa & MasterCard, он просто бомбил Белград, убивая тысячи мирных сербов. Согласитесь, гораздо лучше быть живым и здоровым с мёртвой Visa, чем мёртвым или искалеченным, но с работающей платёжной картой", — написал парламентарий.

"Нас бомбить им страшно, смертельно страшно. Отсюда и вся эта заморская истерика", — подчеркнул он.

Климов также сообщил РИА Новости, что карты зарубежных платежных систем, выпущенные российскими банками, "работают в России".