МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Платежная система Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00.01 по московскому времени 10 марта, говорится в сообщении на сайте системы. В НСПК рассказали о дальнейшей работе карт Visa и Mastercard в России

"ООО "Платежная система "Виза" настоящим сообщает о приостановлении участия всех российских участников в платежной системе Виза… Прием запросов авторизации российских участников, в рамках Платежной системы "Виза" будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 года; осуществление платежного клиринга будет прекращено 10 марта 2022 года", — сказано в сообщении.

"При этом Платежная система Виза оставляет за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее вышеуказанных сроков в соответствии с правилами платежной системы", — добавили в системе.

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.