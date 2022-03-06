МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк на фоне приостановки международными системами Visa и Mastercard операций в России продлил срок действия их карт до конца 2028 года, говорится в сообщении кредитной организации. Райффайзенбанк, Росбанк, МКБ прорабатывают запуск карт "Мир"-UnionPay

"Вне зависимости от того, что написано на вашей карточке, теперь она работает до 12/28. Перевыпускать карту не надо", — сообщил банк в своем Telegram-канале.

Альфа-банк также напомнил, что все карточки Visa и Mastercard продолжат работать в России так же, как и прежде.

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Visa дополнительно сообщила, что прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00.01 мск 10 марта.

Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.

Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.