МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Россияне не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, однако по-прежнему можно оплачивать покупки пластиковыми картами этих систем, говорится в материалах ЦБ РФ. Visa прекращает прием запросов авторизации российских банков

"Сервисы Эпл пэй и Гугл пэй для карт Виза и Мастеркард будут не доступны", — сказано в сообщении ЦБ.

Тем не менее можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами в полном объеме на всей территории России.

"Кроме этого, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Мир пей. Его можно установить на смартфон на базе Android. Мир пей позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты "Мир" уже более 80 российских банков", — сообщили в ЦБ.

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Visa дополнительно сообщила, что прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00.01 мск 10 марта.

Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.

ЧТО БУДЕТ С ДЕНЬГАМИ НА КАРТАХ

Регулятор сообщил, что деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранены и доступны, картами можно пользоваться в России до конца срока. Райффайзенбанк, Росбанк, МКБ прорабатывают запуск карт "Мир"-UnionPay

"Деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Виза и Мастеркард, сохранены и полностью доступны. Вы по-прежнему можете пользоваться такими картами на территории России до истечения срока их действия", — сказано в сообщении ЦБ РФ.

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.