МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Сервисы бесконтактной оплаты SamsungPay и SberPay (на базе Android) будут недоступны по картам Visa и Mastercard с 10 марта, сообщается в телеграм-канале Сбербанка. Apple Pay и Google Pay будут недоступны для Visa и Mastercard в России

"Все электронные кошельки на картах "Мир" продолжат работать без ограничений. Напоминаем, что любую оплату на терминалах Сбера можно проводить с картами, выпущенными банками РФ, просто вставив карту или приложив ее бесконтактно", — сказано в сообщении.

"Ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC). При этом в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 года", — добавляют в банке.

Сервисы Сбербанка ПлатиQR, SberPay (онлайн) и сервисы Системы быстрых платежей ограничения никак не затронут.

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту Мир-UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.

Россияне также не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, сообщал ранее ЦБ.