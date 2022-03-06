ЛОНДОН, 6 мар — ПРАЙМ. Попавший под санкции из-за российской военной спецоперации на Украине банк ВТБ собирается уйти с европейского рынка, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В Германии говорят об "очень плохом конце" из-за антироссийских санкций

Издание пишет, что ВТБ, у которого есть инвестиционно-банковский бизнес в Лондоне и розничный банк в Германии, обслуживающий 160 тысяч клиентов, решил, что не может функционировать за пределами России после заморозки своих активов западными странами. Банк будет отключен от международной системы SWIFT. Ранее о решении уйти с европейского рынка сообщил Сбербанк.

"Мы пытаемся сделать это насколько возможно быстро, но операции в Европе значительно сложнее, чем в Великобритании. Мы делаем все, чтобы вернуть клиентам их деньги", — приводит издание слова источника, знакомого с ситуацией.

Как пишет газета, на счетах клиентов европейского отделения ВТБ более четырех миллиардов евро, они открывали вклады благодаря более высокой процентной ставке по сравнению с другими конкурирующими банками.

Штат сотрудников лондонского отделения банка, в котором ранее работали более 500 человек, теперь сокращен до 120 человек. Во Франкфурте штат сотрудников банка насчитывает около 230 человека, в швейцарском Цуге — около 60 человек.