ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. American Express приостанавливает работу в РФ и Белоруссии, российские карты не будут работать за границей, иностранные — в России, сообщила компания. Ряд брендовых магазинов закрылись в Москве с 6 марта

"В свете продолжающегося необоснованного нападения России на народ Украины American Express приостанавливает все операции в России. В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express. Мы также прекращаем все бизнес-операции в Беларуси", — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В сообщении говорится, что компания надеется на мирное разрешение кризиса, а пока будет работать для поддержки клиентов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.