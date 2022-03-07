МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Южная Корея приняла решение присоединиться к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе, включая прекращение транзакций с Центробанком и другие меры, сообщил МИД республики. Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

"Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию (принятия – ред.) таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие", — заявило ведомство.

О том, какие именно меры будут приняты, Сеул объявит после консультаций с соответствующими ведомствами внутри страны. Также республика о своем решении Соединенным Штатам и другим причастным странам.

Сеул уже присоединился к международным санкциям против семи российских банков, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. В то же время транзакции, которые связаны с поставками сельскохозяйственной продукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.

Южная Корея также поддержала отключение ряда российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и настоятельно порекомендовала всем государственным учреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки с участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.

Кроме того, Сеул заявил о прекращении экспорта в Россию стратегических материалов, запретила экспорт 49 российским компаниям из санкционного списка Соединенных Штатов, куда входит Минобороны России. Кроме того, в стране в настоящее время разрабатываются дополнительные меры экспортного контроля для нестратегических товаров, аналогичные введенным американцами. Сообщалось, что данный процесс займет минимум один-два месяца.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Ее целью, как заявил президент Владимир Путин, является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам главы государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке Вооруженных сил России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет.

В ответ страны Запада начали новый виток санкционной спирали, которая раскручивается еще с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда государственных компаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции и на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Говоря об уходящих из России иностранных компаниях, он заявил, что в будущем их место могут занять другие.

Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.