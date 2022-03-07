В Минфине создали подкомиссию по выдаче разрешений на валютные операции
В Минфине создали подкомиссию по выдаче разрешений на сделки с нерезидентами и валютные операции
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Подкомиссия по выдаче разрешений на проведение сделок резидентов с иностранными лицами и валютных операций создана в Минфине РФ, говорится в сообщении министерства.
"В соответствии с указами президента Российской Федерации N79 от 28.02.2022, N81 от 01.03.2022 и постановлением правительства Российской Федерации N95 от 06.03.2022 создана подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, которую возглавил министр финансов Антон Силуанов", — сказано в сообщении.
"Для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций", — добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20220307/836286811.html
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