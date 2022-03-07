ПАРИЖ, 7 мар — ПРАЙМ. Министры финансов стран Евросоюза обсуждают усиление санкций в отношении России, подтвердил глава французского Минфина Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.

"Надо ли идти дальше? Все варианты обсуждаются. Я не буду говорить об этом сейчас, потому что считаю, что нужно хранить в секрете наши планы", — заявил он.

По его словам, у ЕС еще остается "простор для действий". Вопрос введения новых антироссийских санкций будет рассмотрен в ходе саммита глав государств ЕС под председательством Эммануэля Макрона, который пройдет 10-11 марта.

Ле Мэр подчеркнул, что уже введенные санкции против РФ являются "беспрецедентными" и "эффективными". Новая Зеландия вводит санкции против 100 россиян

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. Семь кредитных организаций были отключены от международной системы SWIFT.

В воскресенье 27 февраля Евросоюз принял решение запретить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.