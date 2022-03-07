МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир", за сутки он вырос почти в восемь раз, сообщила пресс-служба кредитной организации. Альфа-банк отменил лимиты на снятие наличных за рубежом

"ВТБ фиксирует рекордный рост спроса на цифровые карты "Мир". За последние сутки клиенты ВТБ открыли в "цифре" 27 тысяч карт Национальной платёжной системы, тогда как 5 марта этот показатель составил 3,5 тысячи", — говорится в сообщении.

При этом общее количество карт "Мир", выпущенных ВТБ, стремится к 12 миллионам, и такая карта принимается как в России, так и за рубежом: в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане.

В то же время решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны, указывает также банк. Все операции по картам VISA и Masterсard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, операций за границей и оплаты в некоторых интернет-магазинах и онлайновых сервисах. Банк рекомендует использовать пластиковые карты VISA и Masterсard и для покупок онлайн открыть цифровую карту "Мир".

"ВТБ также прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платежных систем. Мы планируем, что карты будут доступны в рублях, долларах, евро и других валютах — как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде", — указали в кредитной организации.

В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. Согласно заявлению Банка России, платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать НСПК, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Банки рекомендовали своим клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные.